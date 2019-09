Unfall in Hückelhoven : Fußgängerin stößt mit Transporter zusammen

Hückelhoven Eine Fußgängerin, die am Mittwoch in Hückelhoven auf der Goethestraße unterwegs war, stieß mit einem Kleintransporter zusammen und erlitt leichte Verletzungen. Jetzt bittet die Polizei den Transporter-Fahrer und andere Zeugen, sich zur Klärung des Unfalls bei der Behörde zu melden.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einer 59-jährigen Frau aus Hückelhoven und einem Kleintransporter sucht die Polizei nun Zeugen, um den Unfallhergang abschließend klären zu können. Laut Polizeibericht war die Frau am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zu Fuß auf der Goethestraße in Richtung Kreuzung Uhlandstraße/Schillerstraße unterwegs. Sie betrat nach eigenen Angaben im Kreuzungsbereich die Fahrbahn, um in Richtung Blumenstraße weiterzugehen. Der unbekannte Fahrer eines weißen Kleintransporters befuhr zu diesem Zeitpunkt nach Angaben der Frau die Schillerstraße in Richtung Blumenstraße und stieß dann mit ihr zusammen. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer half ihr aufzustehen und beide einigten sich mündlich darauf, das Geschehen nicht zu melden und keine Personalien auszutauschen. Ein Bekannter der Frau verständigte einen Rettungswagen und die Polizei, als er bei ihrer Rückkehr deren Verletzungen bemerkte. Die 59-Jährige musste ambulant behandelt werden. Jetzt wird der Fahrer des weißen Kleintransporters und weitere Zeugen gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 9200 zu melden.