Gymnasium Hückelhoven : Eltern sorgen sich vor Neustart in den Schulen

Am Gymnasium Hückelhoven müssen die Stuhlreihen adäquat umgestellt werden. Zwischen den Schülern muss auch in der Klasse ein Mindestabstand von 1,50 Metern herrschen. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Hückelhoven Die Tochter von Ulla Minkenberg steht vor dem Abitur. Hygienevorgaben und mangelnde Vorbereitung bereiten ihr Sorgen. Schulleiter Krekelberg versteht die Unsicherheit.

Die Wiederaufnahme des Unterrichts an den Schulen in Nordrhein-Westfalen sorgt für heftige Diskussionen bei Politikern, Lehrerverbänden, Schülern und Eltern. Wie sich aus ihrer Sicht die Situation am Gymnasium Hückelhoven darstellt und welche Fragen sich aus dem Neubeginn ergeben, schildert Ulla Minkenberg, deren Tochter vor dem Abitur steht. Seit Aschermittwoch konnten die Schüler des Gymnasiums Hückelhoven nicht mehr zum regulären Unterricht gehen. „Während der Schulschließung wurden zwei Vorabiklausuren geschrieben, eine dritte als Leistungskursklausur wurde am Tag vorher abgesagt“, berichtet die Mutter.

Wegen der unterschiedlichen Kompetenzen der Lehrkräfte und der Schüler sowie der unterschiedlichen Ausstattung sei eine kontinuierliche Vorbereitung und Zusammenarbeit häufig nicht möglich gewesen. „Sowohl verschiedene Schreiben als auch Petitionen der Schüler werden so gut wie überhaupt nicht zu Kenntnis genommen“, klagt Minkenberg in Richtung der Regierung. Die letzte Vorabi-Klausur soll gleich am heutigen Donnerstag stattfinden. „Das Hin und Her der letzten Woche bezüglich Öffnung der Schulen trägt nicht dazu bei, dass sich die jungen Menschen in Ruhe auf diese wichtige Prüfung vorbereiten können. Es besteht ein enormer Druck auf Seiten der Schüler“, meint die Mutter, „Schließlich ist die Abinote das Eintrittsticket für das Studium und den Beruf.“

INFO Prüfungen soll bis zum 25. Mai geschrieben sein Abitur Die Abiturprüfungen in NRW sollen vom 12. bis zum 25. Mai abgelegt werden. Sonderfall Schulen im Kreis, die noch mehrere Vorabi-Klausuren nachholen, können die Abi-Prüfungen bis zum 9. Juni ablegen.

In den kommenden Tagen finden für die angehenden Abiturienten Veranstaltungen zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung statt. Die Teilnahme gilt dabei laut NRW-Gesundheitsministerium als „freiwillig“. Die bereits geschriebenen Vorabiturklausuren sollen in den ersten Vorbereitungsstunden zurückgegeben und besprochen. Dazu meint die Mutter ironisch: „Wer nimmt da nicht ‚freiwillig‘ teil?“

Auch hinsichtlich der Hygiene macht sich Minkenberg Gedanken: So soll beispielsweise von 8 bis 9 Uhr ein Leistungskurs Englisch stattfinden und um 9.15 Uhr im gleichen Raum mit anderen Schülern ein Leistungskurs Deutsch. So gehe es dann weiter bis 13.30 Uhr. Für Minkenberg ist unklar, in welchen Abständen insbesondere die Unterrichtsräume und Sanitäranlagen gereinigt werden.

Schulleiter Arnold Krekelberg verweist auf Anfrage auf die Webseite des Gymnasiums, auf der alle Maßnahmen aufgelistet sind. Er kann die Unsicherheit nachvollziehen: „Dass Schüler, Eltern und auch Lehrer sich gerade Sorgen machen, ist doch klar. Wir tun alles dafür, die Schule so sicher wie möglich zu machen.“ So wird der Unterricht in kleinen Gruppen von maximal 14 Schülern stattfinden. Desinfektionsmittel stehe in jedem Raum bereit.

Bei einer ausführlichen Schulbegehung, an der auch Eltern aus der Schulpflegschaft teilnahmen, sei am Montag penibel auf jedes Detail geachtet worden. „Ein Treppenhaus wird man zum Beispiel nur zum Hochgehen benutzen, ein anders zum Runtergehen“, sagt der Schulleiter. Zudem sollen die Schüler stets von Lehrern beaufsichtigt werden, auch in den Pausen. Krekelberg baut zudem auf die Vernunft seiner Schüler: „Ich denke, die Sensibilität müsste nach den letzten Wochen bei allen da sein. Von angehenden Abiturienten kann ich eine gewisse Verantwortung erwarten.“

Das Kreisgesundheitsamt hat die Schulen bereits in der Vorwoche über die Hygienemaßnahmen informiert. „Dabei haben wir uns an den Vorgaben des Landes orientiert, sind an manchen Stellen aber ein bisschen strenger“, sagte die Amtsleiterin Heidrun Schößler. So sollen ältere Schüler nach Möglichkeit eine Mund-Nase-Maske tragen.