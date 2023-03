Musikprofessor Hubert Minkenberg aus Doveren Wie Musik die soziale Arbeit bereichert

„Musik ist das stärkste nonverbale Kommunikationsmittel überhaupt“, sagt Hubert Minkenberg. Deshalb sei sie auch in so vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar und von Nutzen. Jugendliche könnten beispielsweise über modernere Musik wie Rap erreicht werden, in der Arbeit mit älteren Menschen werde eher auf älteres Liedgut gesetzt. In der Drogenhilfe könnte Musik dabei helfen, wieder eine Perspektive zu schaffen. „Eigentlich“, so sagt es Minkenberg, „wäre es schön, in jeder Kommune einen Beauftragten zu haben, der Angebote für die Bürger schafft. Denn über Musik lassen sich Emotionen verarbeiten und Gefühle ausdrücken, zudem empfinden die Menschen beim gemeinschaftlichen Musizieren ein Gemeinschaftsgefühl. „Das sehe ich auch in Hückelhoven in der Arbeit mit meinem Chor, sagt Minkenberg.