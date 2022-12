Theateraufführung in Doveren Mit russischem Märchen Sorgen für einen Moment vergessen

Sie haben die Schrittfolgen nicht vergessen. Der Krieg konnte sie ihnen nicht nehmen. Max, der das Erkelenzer Berufskolleg besucht, und Maria haben noch keinen neuen Tanzsportverein gefunden. Es ist ihr erster Auftritt in Deutschland. Zu Hause haben sie sogar das internationale Turnier in Charkiw gewonnen und standen ganz oben auf dem Siegertreppchen. „Geh dahin, weiß nicht, wohin – hol mir das, ich weiß nicht, was“ lautete der Name des bekannten russischen Zaubermärchens, mit dem Kolorit-Vorsitzende Olga Rödiger und ihre Mitstreiter die Zuschauer in eine zauberhafte Welt entführten. Sie erzählten die Geschichte der Liebe zwischen dem einfachen Schützen Andrej (dargestellt von Robert Schönwolf) und seiner klugen Frau Maria (Maryna Sychova). Alle bösen Versuche des in Maria verliebten mächtigen Zaren (Alexander Peters), das Paar zu trennen, überstehen die beiden. Dabei werden alle Wunder, von denen man nur gehört hatte, lebendig: der schönste Teppich auf Erden, geheimnisvolle Zauberäpfel, die beim Verzehr jünger machen, die Hexe Baba Jaga (Elena Erbis) und das unerklärliche „Ich-weiß-nicht-was“.