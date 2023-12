Konzert in Hückelhoven Mit den Höhnern in die Weihnachtszeit

Als Höhner-Sänger Patrick Lück und seine fünf musikalischen Mitstreiter ihr professionelles Programm beendet hatten, wollte das Hückelhovener Publikum die beliebte Kölner Band am liebsten gar nicht von der Bühne ziehen lassen. Zunächst hatte sich Sänger Lück, der Henning Krautmacher nach dessen Ausstieg aus familiären Gründen ersetzt, vor der Leinwand-Kulisse mit prasselndem Kaminfeuer und tanzenden Schneeflocken als Märchenerzähler in Szene gesetzt. Er erzählte die weihnachtliche Geschichte vom kleinen Glück, das man überall antreffen kann, zum Beispiel bei einer winterlichen Schneeballschlacht oder in dem Angebot, einander zu helfen.