Am Markt in Hückelhoven : Mini rammt Peugeot – Unfallflucht

Am Markt in Hückelhoven

Zwei beschädigte Autos hinterließ der Fahrer oder die Fahrerin eines Mini Coopers am Hückelhovener Markt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hückelhoven Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines orangefarbenen Mini Coopers mit Neusser Kennzeichen. Das Auto hatte in Hückelhoven insgesamt zwei Autos beschädigt.

Von einer Unfallflucht am Sonntagmorgen berichtete die Polizei, zu welcher sie weitere Zeugen sucht: Gegen 6.40 Uhr befuhr ein orangefarbener Mini Cooper D Clubman mit Neusser Kennzeichen (NE-) die Straße Markt aus der Dinstühlerstraße kommend in Richtung Gladbacher Straße, als der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Mini stieß gegen einen auf dem Seitenstreifen parkenden Skoda. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf einen Peugeot, der ebenfalls auf dem Seitenstreifen abgestellt war, geschoben, wodurch die Fahrzeuge beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin des Mini in Richtung Gladbacher Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin des Mini machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden, Telefon 02452 9200.