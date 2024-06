Schwangere und Ungeborenes getötet Mildes Urteil für 19-jährigen Unfallfahrer aus Hückelhoven?

Über der ganzen Tragik steht die Frage: Wird das Gericht den Angeklagten nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilen? Am dritten Verhandlungstag vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach gegen Niklas W. (19) stand das Gutachten einer Fachärztin für Psychiatrie im Mittelpunkt. Der Angeklagte soll am 5. November in Ratheim an der Heerstraße schwer alkoholisiert und unter dem Einfluss von Kokain eine hochschwangere Frau und ihr ungeborenes Baby totgefahren haben.