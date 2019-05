In Hückelhovener Bäckerei : Maskierter Mann bedroht Angestellte

Hückelhoven Am Montagmorgen hat ein maskierter Mann eine Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Heerstraße bedroht. Die Frau rief um Hilfe und wehrte sich, der Unbekannte flüchtete – nicht, ohne noch eine Spendenbox von der Theke zu steheln. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Es war noch sehr früh am Morgen, nämlich 4.25 Uhr, als eine männliche Person mit Maske über dem Gesicht die Bäckerei-Filiale in Hückelhoven an der Heerstraße betrat. Wie die Polizei berichtete, flüchtete die Mitarbeiterin beim Anblick des Mannes in einen Nebenraum. Der Täter folgte ihr und forderte sie auf, ihm Bargeld herauszugeben. Die 63-Jährige setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe, woraufhin der Unbekannte das Geschäft verließ. Bei seiner Flucht entwendete er noch eine auf der Verkaufstheke abgestellte Spendenbox und lief anschließend in Richtung Bahnhofstraße davon.