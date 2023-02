Ömer Karadöl aus Hückelhoven bangt um seine Familie Nach dem Erdbeben wartet er zwischen Angst und Hoffnung

Einmal im Jahr ist er mit Ehefrau Aysegül und den Kindern die Strecke gefahren, um Urlaub zu machen in seiner Heimat. Durch Österreich, Ungarn, Serbien und Bulgarien führt die Route, die meistens vier Tage dauert. „Materielles lässt sich ersetzen. Was zählt, sind Gesundheit und dass meine Familie noch am Leben ist“, erklärt Ömer Karadöl, der sich seit vielen Jahren im Vorstand der Hückelhovener Moscheegemeinde des Verbands der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) engagiert. In den Gebetsstätten an der Hückelhovener Ludovicistraße sowie an der Jacobastraße in Schaufenberg wird aktuell Geld gesammelt, das zeitnah an eine Partnerorganisation überwiesen werden soll, um den notleidenden Erdbeben-Opfern möglichst rasch und unkompliziert zu helfen.