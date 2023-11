Theater in Hückelhoven Märchenbengel inszenieren Frau Holle neu

Die Aufführungen im Jugendheim St. Lambertus sind am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr, am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, um 14 und 17 Uhr. Kostenlose Eintrittskarten sind erhältlich im Jugendheim, Am Jugendheim 3, im Balloonroom an der Neckarstraße 7 und per whatsapp unter 01624790252.