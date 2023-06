Hückelhovener erzählt So lief meine Kilimandscharo-Besteigung

Als wir den Gipfel erreicht haben, wusste ich erst nicht so recht, wohin mit meinen Gefühlen. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis mir, bis uns allen klar wurde, wo wir hier gerade stehen, und was das für eine Bedeutung hat. Für meinen Schwager, den ich ja gefragt hatte, ob er mit möchte, war es das erste Mal in solch einer Höhe. Dementsprechend emotional war der Moment für uns als Team. Dort oben, am Gipfel des Kilimandscharo – am höchsten Punkt des afrikanischen Kontinents.