Bauland ist begrenzt Hückelhoven macht Weg frei für neues Wohngebiet

Organisches Wachstum, so bezeichnet es Bürgermeister Bernd Jansen gerne, soll erfolgen. Derzeit etwa in der Stephanusstraße in Kleingladbach, wo bis April noch die Vermarktung von rund 50 Grundstücken läuft. Und in naher Zukunft dann auch auf dem Gebiet Haller Acker, einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche südlich von Ratheim. Das Gebiet grenzt im Westen an Haus Hall, im Süden an die A46 und im Osten an die Millicher Straße. Auf der anderen Straßenseite vom dortigen Norma und Rewe sind Häuser, Gewerbe und eine Kita geplant. Insgesamt rund 90 städtische Grundstücke sollen in dem Gebiet erschlossen werden, zudem ist Platz für eine Kita. Auf der Seite zur Autobahn hin möchte die Stadt einen Gewerbestreifen errichten, zur Millicher Straße hin ist ein Mischgebiet vorgesehen.