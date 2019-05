Hückelhoven macht Kultur : Frau Kühne, alte Liebe, Wills Weihnacht

Ingrid Kühne gastiert mit ihrem neuen Programm in der Hückelhovener Aula. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Hückelhoven Christian Macharski zeichnet verantwortlich für die Reihe „Hückelhoven macht Kultur“. Mit den Sponsoren stellte die Stadt ihr Kulturprogramm im Rathaus vor. Es beginnt bereits am Donnerstag, 9. Mai, mit „de Frau Kühne“.

Schon in der kommenden Woche startet mit Ingrid Kühne die Reihe „Hückelhoven macht Kultur“, die in der Stadt 2010 etabliert wurde. In diesem Jahr habe Christian Macharski von der Rurtal Produktion „die volle Last übernommen“, sagte Bürgermeister Bernd Jansen bei der Vorstellung des Programms im Rathaus. Der Kabarettist und Autor sei als Partner für die Stadt „ein Garant, dass er das kann“, so Jansen. Das Kulturprogramm unterstützen die Sponsoren NEW, EBV, Kreiswasserwerk und Mc Donald’s.

Zum Auftakt des Kulturprogramms holte Christian Macharski eine „sympathische Künstlerin“, die er bei seinem ersten Vorstellabend beim literarischen Komitee des Kölner Karnevals kennen gelernt hat. Ingrid Kühne ist mittlerweile nicht nur in den Narrensälen präsent und sagt am Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr, in der Aula: „Okay, mein Fehler“. Mitten aus dem Leben, aus ihrem Alltag mit Mann Ralf, dem pubertierenden Sohn Sven, Mutter und Schwiegermutter, analysiert sie treffsicher, was so alles schief geht und wofür man alles schuldig sein kann. Ingrid Kühne bringt zur Sprache, was andere sich nie fragen, worin sie sich dann aber plötzlich wiederfinden. „Da hat man zwei Stunden lang das Gefühl, da erzählt jemand aus unserem Leben“, sagte Macharski. Für die schlagfertige Kabarettistin gibt es noch Karten, auch an der Abendkasse.

„Hückelhoven macht Kultur“ mit hochkarätigen Veranstaltungen in der Aula. Das Programm präsentierten mit den Sponsoren Christian Macharski (2. v. li.) Bürgermeister Bernd Jansen (3. v. re.) und Carsten Forg vom Stadtmarketing (re.). Foto: Gabi Laue

Info Außergewöhnliches Gastspiel und Comedy Ingrid Kühne gastiert mit dem neuen Programm „Okay, mein Fehler“ am Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr, in der Aula. Alte Liebe Walter Sittler und Mariele Millowitsch präsentieren eine szenische Lesung am 27. November, 20 Uhr, in der Aula – den Roman „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schröder. Hastenraths Will erzählt „seine“ Weihnachtsgeschichte am 8. Dezember, 19 Uhr, in der Aula.

In „Alte Liebe“ treffen Mariele Millowitsch und Walter Sittler (als TV-Traumpaar in „Nikola“ gemeinsam bekannt) in einem außergewöhnlichen Gastspiel am 27. November aufeinander. Eine szenische Lesung oder ein gelesenes Schauspiel erzählt die Geschichte einer in die Jahre gekommenen Ehe. In umwerfenden Dialogen voller Selbstironie schlüpfen die beiden in die Rollen von Lore und Harry. „Das Buch haben Elke Heidenreich und ihr Freund Bernd Schröder gemeinsam geschrieben, aber jedes Kapitel unabhängig voneinander mit einem Blick von zwei Seiten“, erklärte Macharski. „Alte Liebe“ ist ein Parforceritt voller heiterer Emotionen und bitterer Erkenntnisse, in perfekten Dialogen mit Wortwitz und milder Melancholie, nicht nur zum Lachen, sondern auch anrührend. „Sie treffen sich nach vielen Jahren wieder, und da keimt wieder was auf“, deuetete Christian Macharski an.

Zum krönenden Abschluss des Jahres durfte er sich selbst ankündigen: mit dem Erfolgsprogramm „Die Weihnachtsgeschichte nach Will“. Die vor drei Jahren entstandene Diner.Show wird am 8. Dezember in der Aula als zwei-Stunden-Programm zu sehen sein, ein einziges Mal im Kreis Heinsberg. „Es wird extrem weihnachtlich“, verspricht Macharski.

„Das Publikum wird in Minuten zurückversetzt um 2000 Jahre.“ Der charismatische Landwirt und Ortsvorsteher erzählt das Original aus der Bigel, wobei er die historischen Ereignisse höchst unterhaltsam kommentiert. „Da wird alles aufgedröselt“, so Macharski, rund um das sagenumwobene Mysterium von Jesu Geburt. „Wir haben die Geschichte aufgepeppt, aber am Ausgang ändert sich nix“, ist Macharskis trockener Kommentar dazu. Will begleiten zwei Musiker mit Trompete, an Klavier und Harfe („Es spielen ja auch Engel mit“). Die außergewöhnliche Bühnenshow habe „auch Platz für Besinnlichkeit“.