Erzählen über Hückelhovens Vergangenheit : Geschichtlicher Stammtisch über Dr. Ruben

Hückelhoven Mit der Entwicklung der Zeche Sophia-Jacoba und der explodierenden Einwohnerzahl ließ sich in der heutigen Innenstadt von Hückelhoven erstmals ein Arzt nieder – Dr. Ruben. Daran erinnert der „Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch“.

Der nächste „Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch“ des Arbeitskreises Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande ist am Dienstag, 17. März. Das Thema des Tages soll sich von der aktuellen Corona-Lage im Kreis Heinsberg ableiten: die medizinische Lage in Hückelhoven vor 90 bis 100 Jahren.

„Mit der Entwicklung der Zeche Sophia-Jacoba und der explodierenden Einwohnerzahl ließ sich in der heutigen Innenstadt am Markt erstmals ein Arzt nieder – Dr. Ruben, um den sich Legenden ranken“, berichtet Willi Spichartz, der Leiter des Arbeitskreises. „Den akademischen Titel Doktor soll er nicht gehabt, arme Menschen kostenlos behandelt haben. Sein Behandlungszimmer soll die vormalige Gaststätte ,Markt 17’ gewesen sein. Der Stadt Hückelhoven war er es wert, eine Straße in exponierter Lage nach ihm zu benennen, mit akademischem Titel: Dr.-Ruben-Straße, mit Gymnasium und vor allem Aula-Komplex. Sie ist tausenden Menschen bekannt. Also genug Stoff, um ihm etwas Zeit zur Unterhaltung zu widmen.“

Willi Spichartz hält für den Geschichten-Abend ein paar alte Fotos auf der Leinwand bereit. Natürlich ist der Stammtisch, der um 19 Uhr im Hotel am Park an der Jülicher Straße zusammenkommt, offen für alle weiteren Themen, die auch die Gäste mitbringen können und sollen. Er findet an jedem dritten Dienstag im Monat im Hotel am Park statt. „Willkommen sind dazu alle Interessenten an Geschichte und Geschichten aus dem Hückelhovener Land. Gern können auch selbst oder von anderen Autoren aus dem Hückelhovener Land verfasste Geschichten vorgetragen werden. Oder auch Lieder. Und auch auf Platt oder andere Mundarten“, erklärt Spichartz.