Zwei kreative Köpfe in Hückelhoven : Liebevoll Gestaltetes aus dem Schränkchen

Melanie Worms (l.) mit Töchterchen Elisa und Claudia Eckardt mit Hund Leo: Die Initiatorinnen des Verkaufsschränkchens in Hückelhoven an der Katharinenstraße. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Melanie Worms und Claudia Eckardt haben in Hückelhoven kontaktloses Einkaufen möglich gemacht. Die Produkte sind allesamt handgefertigt.

Individuell gestaltete Kerzen sind ein Verkaufshit. Gerne erworben werden auch Schlüsselanhänger, Dekoobjekte aus Trockenblumen, hübsche Armbänder, Ohrringe, Holzpüppchen. Die Produkte haben eines gemeinsam: Sie sind alle in Handarbeit entstanden und für alle zu haben. Extra dafür aufgestellt ist ein kleines Verkaufsschränkchen in Hückelhoven an der Katharinenstraße. Vor einiger Zeit feierte das Schränkchen Eröffnung.

Die beiden kreativen Köpfe von „Seelenglücklich“ sind Claudia Eckardt und Melanie Worms. Obwohl beide gar nicht weit weg voneinander wohnen, half das Internet beim Kennenlernen. Die jungen Frauen lachen. „Das war im ersten Corona-Lockdown. Wir haben uns über einen Instragram-Post kennengelernt“, sagen sie. Unterwegs waren die beiden Hückelhovenerinnen natürlich auf einem Kreativ-Profil bei Instagram. Man schrieb sich gegenseitig an, traf sich zu einem Kaffee, sprach über die gemeinsame Leidenschaft. „Es hat nicht lange gedauert, da kam zum Kaffee das Basteln hinzu“, berichten Melanie Worms und Claudia Eckardt.

Logisch, ein Verkaufsschrank, über den kontaktloses Einkaufen möglich ist, ist keine neue Erfindung der beiden Frauen, „aber als ich mal vor so einem Schrank stand, kam der Gedanke, dass dies ein Weg sein kann, unsere Arbeiten anzubieten“, beschreibt Melanie Worms die Lage. Einen eigenen Schrank anzubieten, war wohl eine sehr gute Idee, denn schon nach kurzer Zeit stieg die Nachfrage, zeigte sich, dass es einen Kundenstamm geben würde. Ihre Ehemänner waren es übrigens, die beim Bau und Aufstellen des weißen Schränkchens unterstützend tätig waren.

Obwohl die Initiatorinnen ein Gewerbe mit ihren Aktivitäten rund um das Schränkchen angemeldet haben, wollen sie all‘ ihre Angebote als Leidenschaft verstanden wissen. „Das Schränkchen ist eine Liebelei“, sagt Melanie Worms darum auch. Die sehr positive Resonanz ist bei den jungen Frauen gut angekommen, sie freuen sich darüber. „Relativ schnell nach der Eröffnung erreichte uns eine Art Großauftrag, bei dem es um 150 Teile ging. Da haben wir natürlich erstmal gestaunt und uns gefragt: Schaffen wir das eigentlich?“, erzählt Claudia Eckardt. Ja, sie haben es geschafft. „Wir versuchen, das möglich zu machen, was geht. In Stress sollte es nicht ausarten.“ So haben sich die Arbeiten gut eingependelt. Und: Während Claudia Eckardt zu Hause über einen Werkraum verfügt, ist Melanie Worms aktuell dabei, im Keller einen solchen einzurichten. „Noch steht mein Material im Wohnzimmer herum“, lacht sie.

Übrigens Werkraum: Wenn die beiden Frauen an Produkten für ihr Schränkchen arbeiten, sind sie nicht festgelegt auf ein bestimmtes Material. Diese Tatsache wiederum bedeutet auch eine Vielfalt. Neben den Bastelarbeiten befindet sich manchmal auch Genähtes im Schrank, beispielsweise Dreieckstücher für Babys und Kleinkinder mit passenden Stirnbändern sind schon mal zu haben. Als Material bewährt hat sich das Gießpulver Raysin, welches die Frauen in verschiedene Formen gießen. Daraus entstehen dann unter anderem Kerzenständer in Rosenform, weil die Kerzen ja einer der Verkaufsschlager sind, sollten sie auch die passende Halterung bekommen. Aus dem Pulver können auch schon mal Glückssteine entstehen.

Bald ist Ostern. Auch darauf reagieren Claudia Eckardt und Melanie Worms. Ostern im Glas ist etwa zu haben. Zu Weihnachten gab es dagegen aufwendig gestaltete Kugeln für den Weihnachtsbaum.

Nicht ganz unwichtig bei dem Schrank ist natürlich die Sache mit der Ehrlichkeit: Wer sich etwas aussucht, zahlt auch. Die Arbeiten sind auch in Erkelenz im Hofladen Buscherhof zu bekommen.