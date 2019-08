Konzert auf Haus Hall : Ländliche Serenade mit Lehrkräften

Haus Hall in Ratheim hat in der Musikwelt einen Namen als Konzertort mit besonderem Ambiente. Foto: JOERG KNAPPE (jkn)

Hückelhoven Das Musikschuljubiläum wird in einem Konzert auf Haus Hall in Ratheim fortgesetzt. Der Eintritt ist frei.

Im Jubiläumsjahr der Kreismusikschule Heinsberg beteiligen sich auch Lehrkräfte am Konzertreigen. In zwei Dozentenkonzerten lassen sie den Pädagogen beiseite und treten als Künstler in Erscheinung, zunächst im September in Ratheim, später im November in Übach-Palenberg.

Am 19. September, 20 Uhr, lädt die Kreismusikschule zu einer Ländlichen Serenade ein in die Konzertscheune von Haus Hall in Ratheim. Die mitwirkenden Lehrkräfte haben ein musikalisches Kaleidoskop zusammengetragen von der Barockzeit bis zum Jazz. Die „Globe Theatre Suite“ für Blockflöte versetzt die Zuhörer in Shakespeares Zeit. In die Welt der Oper führen die Arie der Musetta aus La Bohème von Giacomo Puccini sowie die Transkription fürs Klavier von Franz Liszt zu „Isoldes Liebestod“ aus Tristan und Isolde von Richard Wagner. Virtuose Harfenwerke wie die Fantaisie von Camille Saint-Saens oder die Konzertetude „La Source“ führen in die Romantik. Den Schlusspunkt setzt Jazzmusik mit einer Suite für Flöte und Vibraphon oder dem Standard „These Foolish Things“.

Kirsten Caspers unterrichtet Blockflöte an der Kreismusikschule, sie leitet das Blockflöten-Consort Erkelenz. Natalie Diart, seit 1999 Dozentin für Gesang, ist eine feste Größe im Musikleben im Kreis Heinsberg. Gudula Elsenbruch unterrichtet seit 1989 Querflöte in Erkelenz. Irina Fuchs, Dozentin für Klavier seit 2001, organisiert immer wieder hochkarätige Benefizkonzerte. Ellen Hinkel unterrichtet seit 2010 an der Kreismusikschule Klavier. Sie ist eine große Stütze des Projekts „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)“. Robert Scholtes unterrichtet seit 1992 Klavier an der Kreismusikschule und ist für die studienvorbereitende Ausbildung zuständig. Rob Schriebl ist Dozent für Klavier in der Zweigstelle Übach-Palenberg. Giedre Siaulyte unterrichtet seit 2015 Harfe in Erkelenz. Bereits mehrfach hat sie im Kreis Heinsberg viel beachtete Konzerte gegeben. Olga Shupik kommt frisch von der Hochschule und ist seit 2018 Geigenlehrerin an der Kreismusikschule. Kai Stoffels ist bei den Musikvereinen im Kreis Heinsberg eine feste Größe. Seit 2014 unterrichtet er Schlagzeug in Erkelenz. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

