Programm für das 15. City-Fest : Nicht nur mit Brings „brummt“ Hückelhoven

2016 war die Kölner Kult-Band „Brings“ schon einmal live in Hückelhoven zu erleben. Jetzt kehrt sie am Freitag, 6. September, zurück und tritt bei freiem Eintritt beim City-Fest „Hückelhoven brummt“ auf. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Hückelhoven Vom 6. bis 8. September können beim City-Fest Aktionen, Vorführungen und die beliebte Kunsthandwerkermeile besucht werden.

Wie in Hückelhoven üblich, ist das komplette Bühnenprogramm für alle Besucher bei freiem Eintritt zu erleben. „Dies können wir natürlich als Stadt nicht allein stemmen, und deshalb danken wir ganz herzlich unseren Sponsoren, ohne deren großzügige Unterstützung eine Veranstaltung in dieser Qualität nicht möglich wäre“, betont Carsten Forg, Geschäftsführer der Stadtmarketing Hückelhoven GmbH.

Verkaufsoffen Am Sonntag veranstaltet die Werbegemeinschaft Hückelhoven den dritten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr zwischen 13 und 18 Uhr.

Top-Act auf der Bühne sind Freitagabend Brings aus Köln. Das Vorprogramm bestreitet ebenfalls ein Kölner, der Sänger und Songwriter Rasmus Schumacher. Der musikalische Hauptact am Samstagabend verspricht eine Zeitreise durch 40 Jahre deutsche Rock und Pop-Musik. Auftreten wird „Das Wunder“. „Drei der Bandmitglieder waren vor zehn Jahren schon einmal auf dem City-Fest, damals als Formation ,Luxuslärm“, berichtet Forg. Als Vorgruppe werden am Samstag, 7. September, Chris Schmitt und René Pütz als Duo „Delta Mouse“ den Konzertabend auf dem Breteuilplatz am Rathaus eröffnen. Sonntagnachmittag bekommt der Nachwuchs auf der Bühne eine Chance. „Dennis, Eniz und Jona sind gerade Mal 20 beziehungsweise 21 Jahre. Musik machen die drei aber schon seit der Krabbelgruppe im Kindergarten. Als die Band ,TIL’ haben sie bis heute über 200 Konzerte im In- und Ausland gespielt“, berichtet Carsten Forg. In Hückelhoven treten sie Sonntag ab 15.15 Uhr auf. Daneben gehört die Bühne unter anderem auch den Trommlern von „Wadaiko Rosen Strauch“, der Tanzschule Sandra Horn und der Zirkus-AG „Pepperoni“ des Gymnasiums. Für die kleinen Besucher wird am Samstag außerdem Lila Lindwurm, das beliebte Kinderlieder-Mitmachtheater, zu Gast sein.