Ensemble Persona aus München in Hückelhoven : Lauschige Atmosphäre beim Sommernachtstraum

Ensemble Persona aus München in Hückelhoven

Die Darsteller in bunten Anzügen begeisterten das Publikum in der Komödie „Sommernachtstraum Hückelhoven“. Foto: Bernt Haberland

Hückelhoven Nur 36 Zuschauer – Shakespeares bekannte Komödie weiß dennoch dank besonderer Inszenierung in der Aula des Gymnasiums zu überzeugen.

Nur Sprache und Kostüme, kein Bühnenbild: Anknüpfend an die Tradition des historischen Volkstheaters, machte das Ensemble Persona aus München mit William Shakespeares bekannter Komödie „Ein Sommernachtstraum“ Station in der Aula.

Tobias Maehler, Regisseur und künstlerischer Leiter der ungewöhnlichen Inszenierung, in der er Theseus, den König von Athen , verkörperte, sah über die schwache Resonanz mit nur 36 Zuschauern hinweg, sprach von „Wohnzimmer-Atmosphäre“.

Die männlichen Darsteller in geblümten Anzügen, dazu live gesungene Schlager wie Connie Francis‘ „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ oder Michael Holms „Tränen lügen nicht“ begeisterten das Publikum, das sich mit bunten Rasseln in Ei-Form auf Pucks Kommando, dargestellt von Anja Neukamm, einbinden ließ. Immer wieder nutzten die Darsteller den kompletten Raum, verlegten einzelne Szenen von der Bühne in den Zuschauerbereich. Die Aula gefalle ihnen sehr gut, auch die Akustik sei ausgezeichnet, lobte Maehler.