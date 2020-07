Für Kitas in Ratheim und Hückelhoven : Zwölf Lauflernräder für Kindergartenkinder

Für Kitas in Ratheim und Hückelhoven

Johannes Kiwitt (3.v.r.) überreichte an zwei Kindertageseinrichtungen Lauflernräder. Foto: Kreisverkehrswacht

Hückelhoven Johannes Kiwitt von der Kreisverkehrswacht Heinsberg war wieder im Auftrag der Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr unterwegs. In Ratheim und Hückelhoven überreichte er an Kindertageseinrichtungen Lauflernräder.

Große Freude bei den Kindern in zwei Hückelhovener Kindergärten: Johannes Kiwitt als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Heinsberg besuchte die Kindergärten St. Johannes der Täufer in Ratheim und St. Barbara in Hückelhoven. Insgesamt übergab er zwölf Lauflernräder.