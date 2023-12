Hückelhovenerin berichtet von ihren Erfahrungen Autorin macht introvertierten Kindern Mut

Gerne würde sie auch mit dem Buch an Schulen kommen und dazu erzählen, wenn das Interesse besteht, sagt sie. Die Bildungseinrichtungen können sie über ihre sozialen Medien kontaktieren. Und wenn ihr Buch dazu führen sollte, dass ein Erwachsener die eigenen Verhaltensweisen hinterfragt und sich eventuell ändert, werte sie das schon als Erfolg. So etwas an verkauften Büchern festzumachen, das sei nicht ihr Ansinnen. „Ich möchte, dass sich Kinder nicht mehr fühlen als befänden sie sich in einer Midlife-Crisis. Ich möchte, dass sie ihre Kindheit genießen können und nicht an sich zweifeln, weil sie so sind, wie sie eben sind“, betont sie. Und wenn sie mit ihrem Buch dazu einen Beitrag leisten kann, sei das für sie der größte Erfolg.