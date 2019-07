Landessportbund zeichnet in Baal aus : Gütesiegel für Bewegungsangebot

Hückelhoven Die Tagespflege der Laube-Stiftung in Baal und der Verein für Präventiv- und Rehasport VSG Erkelenz 1957 kooperieren in einem Modellprojekt. Gefördert werden Mobilität, Erfolgsmomente und soziale Kontakte im Alter.

Das sportliche Angebot mit Schwerpunkt „Bewegt älter werden in NRW“ gibt es seit dem 1. Juli 2018 mindestens ein Mal pro Woche in der Tagespflege in Baal. Übungsleiterin Ulrike Schloots vom Verein für Präventiv- und Rehasport VSG Erkelenz 1957 führt dabei Übungen zum Erhalt und Aufbau von Körperkraft sowie zur Balance und Sturzprävention durch. Zur Zielgruppe gehören Gäste der Tagespflege sowie weitere ältere oder pflegebedürftige Personen, die an sportlicher Betätigung interessiert sind. Darüber hinaus werden in der Baaler Tagespflege zur Bewegungsförderung Besuche des Rehasports des VSG – Bewegungsbad in Wegberg und Gymnastik in Erkelenz – angeboten sowie des Sportfestes am See. Zu der Zusammenarbeit gehören außerdem noch Kaffeenachmittage, Wanderungen oder Spaziergänge durch das Quartier.