Pfarrei hat in Hückelhoven gefeiert : Lambertusfest diesmal in improvisierter Form

Hückelhoven Der Namenstag des Pfarrpatrons war für die Organisatoren ein willkommener Anlass, endlich wieder das traditionelle Lambertusfest aufleben zu lassen.

Strömender Regen hinderte die Beteiligten daran, Buden und Stände im historischen Burghof zwischen Pfarrzentrum Burg und Lambertus-Kirche aufzubauen. Und so wurde aus dem geplanten großen Fest eine improvisierte kleine Feier, die kurzerhand ins nahe gelegene Jugendheim verlegt wurde. Im großen Saal, im Eingangsbereich und auf dem Außengelände präsentierten sich die verschiedenen Gruppen und Organisationen. Angelehnt an das aktuelle Motto des Caritas-Sonntags, der an dem Tag stattfand, hatten die Planer das Lambertusfest ebenfalls mit „Das machen wir gemeinsam“ überschrieben. Popcorn und Waffeln aus eigener Herstellung gab es am Verkaufsstand der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG), die Mädchen und Jungen aus der Caritas-Jugendwerkstatt in Hilfarth hatten Marmeladen und Liköre aus dem Hauswirtschaftsbereich sowie die kreativ angefertigten Produkte aus der Metallwerkstatt mitgebracht ins Lambertus-Jugendheim. Biene-Maja-Tanzaufführungen, Gesichterschminken für kleine Gäste sowie die fleißigen Helfer aus dem Spüldienst-Bereich waren der Beitrag der Freizeiteinrichtung Katho, die kurzfristig ihre Räume zur Verfügung gestellt hatte.