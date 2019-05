Jubiläumskonzert von „con brio“ in Hückelhoven : Zum Geburtstag ein Konzert und viel Applaus

Jubiläumskonzert von „con brio“ in Hückelhoven

Hückelhoven 145 musikalische Veranstaltungen hat der Verein „con brio“ in 25 Jahren angeboten. Das wurde mit einem besonderen Konzert gefeiert. Im Jubiläumsjahr wird es noch weitere Veranstaltungen geben.

Das Geburtstagsständchen „Happy Birthday“ mit Gesang – begleitet von zwei Harfen, einem Flügel und einer Violine – ist in dieser Form sicherlich selten zu hören. In Hückelhoven war dies jetzt zu erleben. Die Harfenistinnen Ivana Mehlem und Sonya Jahn, der Violinist Jörg Lengersdorf und dessen Bruder und Pianist Heinz Lengersdorf gratulierten dem Verein für Kammermusik „con brio“ zu dessen 25-jährigem Bestehen mit „Happy Birthday“.

Zuvor hatten sie allerdings schon mit einem Konzertprogramm anspruchsvoll Glück gewünscht. Und das im Verein mit der Klarinettistin Eva Bolarinwa und der Pianistin Catherine Klipfel, die mit der Klarinetten-Sonate op. 120,1 in f-Moll von Johannes Brahms in das „kleine Jubiläumskonzert“ vor mehr als 100 Zuhörern einstimmten, wie „con brio“-Vorsitzender Rudolf Lengersdorf in seiner Begrüßung erläuterte. Soll heißen, dass es im Jubiläumsjahr noch mehr Musik geben wird.