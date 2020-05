Am Landabsatz in Hückelhoven : Freie Fahrt im Kreisverkehr

Am Landabsatz in Hückelhoven

Laut meiner Information soll am Dienstag der Kreisverkehr in Hückelhoven – L117 / Am Landabsatz für den Verkehr freigegeben werden. Hier noch ein paar Bilder aus der Luft. RP-Foto: Uwe Heldens Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Der Kreisverkehr Am Landabsatz und der Landstraße 117 ist seit Dienstag für den Verkehr freigegeben. Das berichtete Markus Reul von Straßen.NRW. Die Umgehung L117n wird an den Kreisel angeschlossen.

„Der Kreisvekehr ist fertig und nun freigegeben. Damit wird auch die Einbahnstraßenregelung in Richtung Millich und Ratheim, die an der Roermonder Straße eingerichtet war, zurückgebaut“, sagte Markus Reul weiter. In entgegengesetzter Richtung erfolgte die Fahrt über die Neckar- und Rheinstraße. Seit Jahresbeginn ist der Kreisel am Fuß der Millicher Halde gebaut worden. An diesem Kreisverkehr wird die neue Ortsumgehung L 117n angeschlossen. Die Zufahrt zu Kaufland und den Fachmärkten war in der Bauphase nur über die Martin-Luther-Straße oder die Haagstraße möglich.