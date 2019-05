Neue Fälle im Kreis Heinsberg : Telefonbetrüger erbeuten große Geldsumme von 95-jährigen Hückelhovener

Die Übergabe von Geld an Unbekannte kann eine Folge von erfolgreich durchgeführten Betrügen am Telefon sein. Foto: dpa / Hans Ringhofer

Hückelhoven/Kreis Heinsberg Leider erfolgreich und mithilfe des „Enkeltricks“ konnten Telefonbetrüger einen 95-jährigen Mann aus Hückelhoven dazu bewegen, eine große Summe Bargeld abzuheben und einem Unbekannten auszuhändigen. Die Betrüger bestellten dem Senior sogar ein Taxi, das ihn zur Bank brachte.

Die Tat geschah der Polizei zufolge am Dienstag, als sich eine weibliche Anruferin bei einem 95-jährigen Mann aus Hückelhoven meldete und sich am Telefon als seine Enkelin ausgab. Sie bat ihn um Bargeld zum Kauf einer Eigentumswohnung. In dem Glauben, seine Enkelin damit zu unterstützen, ging der Hückelhovener daraufhin zu einer Bankfiliale und hob eine größere Summe Bargeld von seinem Konto ab. Da diese allerdings noch nicht dem geforderten Betrag entsprach, bestellte die Anruferin, welche in ständigem Telefonkontakt zu dem 95-Jährigen blieb, ein Taxi, das den Mann zur Hauptfiliale der Bank fuhr. Nachdem er die restliche Summe geholt und sich wieder nach Hause begeben hatte, holte ein Unbekannter im Auftrag der vermeintlichen Enkelin das Bargeld ab. Als die Anruferin nach der Geldübergabe dann noch nach Wertgegenständen fragte, schöpfte der Hückelhovener schließlich Verdacht und setze sich mit der Bank in Verbindung, welche daraufhin die Polizei informierte.