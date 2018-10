Hückelhoven: Konzert mit Chor 77

Hückelhoven Der Chor 77 aus Hückelhoven und die Sänger des „Choers de Breteuil-sur-Iton“ konzertierten gemeinsam in der Stephanuskirche in Kleingladbach. Die Freundschaft der beiden Chöre besteht seit vielen Jahren.

50 Sängerinnen und Sänger, zwei Dirigenten, ein E-Piano, ein niedliches Kirchlein als Klang-Ort – ein prächtiger Rahmen für ein Konzert „unter Freunden – entre Amis“ des „Chors 77“ aus Hückelhoven und des „Choeurs de Breteuil-sur-Iton“ in der Stephanus-Kirche in Kleingladbach am Samstagabend. Die Chöre einzeln, die Chöre gemeinsam mit Liedgut aus beiden Ländern, in Deutsch und in Französisch vorgetragen als Beleg für die herausragende musikalische Geschichte der Nachbarländer. Hückelhoven und Breteuil sind seit 1987 Partnerstädte.