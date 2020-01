Beikirchers neues Programm : Suche nach einem Schutzpatron

Konrad Beikircher erntete bei seinem Auftritt in Hückelhoven große Begeisterung des Publikums. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hückelhoven Kabarettist Konrad Beikircher trat mit seinem neuen Programm in Hückelhoven auf.

Der Kabarettist, Musiker und Autor Konrad Beikircher gastierte mit seinem neuen Programm „400 Jahre Beikircher“ in der Hückelhovener Aula. Dabei präsentierte er sich während des Gastspiels von einer vertraulichen Seite: Im Vergleich zu früheren Auftritten erzählte er regelrecht aus dem Nähkästchen und durchsetzte sein eigentliches Programm immer wieder mit persönlichen Anekdoten. Das machte den Abend aber nicht weniger unterhaltsam, ganz im Gegenteil – seine gewohnten linguistischen Fachsimpeleien im steten Wechsel mit pikanten Geschichten von Krankenhausaufenthalten oder seinen ersten Wochen als Südtiroler Student in Bonn ließen das Publikum immer wieder in schallendes Gelächter ausbrechen.