HIV-Positiv in der Corona-Zeit : Neben Abstand ist Respekt gefragt

Meinung Hückelhoven Das Beispiel eines HIV-positiven Mannes aus Hückelhoven zeigt, wie fatal es für die gesundheitlich Angeschlagenen in unserer Gesellschaft ist, wenn wir sorglos mit dem Virus umgehen. Wer sich an einfache Regeln hält, schützt Menschen wie ihn.

Vor rund drei Monaten war Karneval. Und da traf das Coronavirus den Kreis Heinsberg mit voller Wucht. Es war der Zeitpunkt, an dem in Peter (Name von der Redaktion geändert) noch mehr kaputt ging, als es ohnehin schon ist. Dass er HIV-positiv ist und an der Lungenerkrankung COPD leidet, macht diese Zeit für ihn so gefährlich, dass er sich nicht mehr aus dem Haus traut.