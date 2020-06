WDR-Moderatorin auf Tour : Steffis Kneipenquiz kommt nach Hilfarth

Steffi Neu kommt mit Steffis Kneipenquiz nach Hilfarth. Foto: Thomas Haensgen

Hilfarth Steffi Neu ist WDR-Moderatorin und hat ein Geschenk für den Kreis Heinsberg im Gepäck. Sie will für Stimmung sorgen, wenn sie am 26. Juni in einem Biergarten in Hückelhoven auftritt und prominente Gäste mitbringt.

Es ist lustig, alle sollen mitmachen: raten, wissen, lachen, singen, fröhlich sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist das Konzept von „Steffis Kneipenquiz“, präsentiert von WDR 2. Die NRW-weite Tour in 30 Kneipen mit jeweils 200 Gästen in kuscheliger Atmosphäre musste Corona-bedingt auf 2021 verschoben werden, was die WDR-2-Moderatorin aber nicht davon abhält, zu tun, was geht.

„Wir werden Ende Juni und Anfang Juli fünf Biergarten-Quizze für jeweils 100 Gäste anbieten“, erzählt sie. Sie wird mit ihrer Band „Pocket Party“, mit Comedian René Steinberg und prominenten Talk-Gästen in Essen („Heimliche Liebe“) und in Erkrath („Essensio“) auftreten. In Essen freut sie sich auf Sven Pistor und Frank Busemann als Talk-Gäste, in Erkrath werden Sven Plöger und Mirja Boes dabei sein.

Eine Besonderheit hat sie sich für den Kreis Heinsberg ausgedacht. Am Freitag, 26. Juni, spielt sie um 19 Uhr im Biergarten des Gasthofes Sodekamp-Dohmen in Hückelhoven: „Und zwar nur für Gäste aus dem Kreis Heinsberg. Und das kostenlos. Ein Geschenk an die gebeutelte Region, über die wir so viel berichtet haben bei WDR 2.“ Das hatte die Moderatorin Anfang Mai beim Autokino in Erkelenz versprochen – und sie löst es jetzt ein. Ihr prominenter Talk-Gast wird an dem Abend der WDR Fernseharzt Doc Esser sein. Pneumologe, Kardiologe und Leiter der Covid19-Station in einer Klinik in Remscheid. Außerdem hofft sie, dass Landrat Stephan Pusch später dazu stößt. Und auch der charismatische Ortsvorsteher Hastenraths Will wird mit von der Partie sein.

Fragen zum Ort, zum Land NRW, Temporunden, Geschicklichkeit, Musik erkennen – all das gibt es bei „Steffis-Kneipenquiz im Biergarten“. Antworten werden auf Bierdeckel geschrieben und eingesammelt.