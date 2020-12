Hückelhovener Verein : Knappen sagen Festakt mit Fahnen am 5. Dezember ab

Die Fahnen der Knappen bekommen einen Ehrenplatz rechts und links neben der Barbara in der Schachthalle an Schacht 3. Foto: Ruth Klapproth (ruk)

Hückelhoven Eigentlich wollte der Knappenverein St. Barbara mit einer feierlichen Fahnenübergabe seine Existenz nach 63 Jahren beenden. Daraus wird wegen der Corona-Lage allerdings vorerst nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 31. Dezember 2020 endet die 63-jährige Existenz des Knappenvereins St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven. Nachdem bereits frühzeitig klar war, dass es keine große Abschiedsfeier würde geben können, ist wegen der verschärften Lage in der Corona-Pandemie nun selbst der letzte kleine Festakt verschoben worden. Die Knappen werden ihre letzte Veranstaltung 2021 machen müssen, also erst im Jahr nach ihrer offiziellen Auflösung. Am kommenden Samstag, 5. Dezember, sollten die beiden repräsentativen Fahnen der Knappen nach 63 Jahren vom Vereinslokal Windelen in Hil­farth zum Bergbaumuseum an Schacht 3 gebracht werden, wo sie in der Schachthalle in der Höhe neben der Barbara-Figur einen Ehrenplatz erhalten sollen. Derzeit seien aber alle größeren Menschenansammlungen zu vermeiden, begründete der Knappenverein die Absage.

Aufgrund der Corona-Auflagen waren schon das traditionelle Barbara-Fest mit Bergparade durch Hilfarth, dem Totengedenken am Siedlungs-Platz an der Tannenstraße und dem ökumenischen Gottesdienst am 28. November als letzter geplanter Festakt der Knappen abgesagt worden.

Im Frühjahr 2021 sollen die Fahnen von den ehemaligen Bergleuten in ihren Trachten, Kittel und Schachthut, zu Fuß vom Vereinslokal bis zur Rurbrücke gebracht werden. Am Vereinslokal wird die Parade mit Musik verabschiedet werden, Musik, so Vereinsvorsitzender Franz-Josef Bücken, wird auch an der Brücke über die Rur gespielt, die die Grenze zwischen den Stadtteilen Hilfarth und Hückelhoven bildet.