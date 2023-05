Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Diebstahl von Kleinkraftrad in Hückelhoven-Doveren.

Diebstahl von Kleinkraftrad Am Samstag, 20. Mai, hat ein Mann gegen 5.40 Uhr in Hückelhoven-Doveren festgestellt, dass sein Kleinkraftrad entwendet wurde und die Polizei informiert. Das Zweirad stand in einer Grundstückseinfahrt an der Straße „Am Kaiserstein“. Am Samstagmorgen wurden Teile des Kleinkraftrads in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden, berichtet die Kriminalpolizei.