Lokalgeschichte in Hückelhoven Warum zwei Kleingladbacher Straßennamen vorschlagen

Kleingladbach · Stefan und Karl-Heinz Jennessen haben in ihrer Nachbarschaft an der Gestaltung des neuen Wohngebiets mitgewirkt. Ihre historische Ausarbeitung nimmt die Stadt gerne an und freut sich über das Engagement.

08.06.2023, 05:10 Uhr

Stefan und Karl-Heinz Jennessen haben die Grundlage für die Straßennamen gelegt. Hier stehen sie auf der neuen Straße Alte Festwiese. Diese lag tatsächlich vor vielen Jahren an der Stelle, auf die Stefan Jennessen deutet. Foto: Ruth Klapproth

Wie wird eigentlich entschieden, wie oder nach wem Straßen benannt werden, die im Zuge eines neuen Baugebiets erst entstehen? Diese Frage haben sich Stefan Jennessen und sein Vater Karl-Heinz auch gestellt – und haben sich prompt an der Namensgebung beteiligt.