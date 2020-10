Kammermusikverein Con Brio Hückelhoven : Vier Sänger und eine Pianistin beim kleinen Stadtmusikfest

Anna Christin Sayn singt am 25. Oktober in der Hückelhovener Aula. Foto: collegium musicum

Hückelhoven Unter Corona-Bedingungen ist der Hückelhovener Kammermusikverein Con Brio am vergangenen Wochenende vor 180 Zuschauern erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die erste Musikveranstaltung in der renovierten Aula bewies, dass die Akustik dort durch den Umbau nicht gelitten hat.

(RP) Als nächstes Konzert steht nun am Sonntag, 25. Oktober, um 17.30 Uhr die traditionelle Veranstaltung zum Stadtmusikfest an – in diesem Jahr allerdings deutlich kleiner. Statt im Foyer der Aula wird nun im großen Saal gespielt. „Wir haben dazu vier hervorragende Sänger und eine Pianistin eingeladen, die ein unterhaltsames Programm mit Liedern und Arien aus Oper und Operette darbietet“, teilt der Verein mit. Als Sopransängerinnen werden Elena Plaza und Anna Christin Sayn auftreten, hinzu kommen Maximilian Fieth (Tenor), Michael Terada (Bariton) und die Pianistin Yoshida Hashimoto. „Wer vor einem Jahr unser Jubiläumskonzert besucht hat, konnte bereits die vier hervorragenden Sängerinnen und Sänger bei uns als Solisten in der Chorfantasie von Beethoven erleben“, teilt der Verein mit.

Das Konzert wird ungefähr 60 bis 70 Minuten dauern und findet unter Einhaltung der gängigen Corona-Regeln statt, ohne Pause und Bewirtung. Anstelle der Bewirtung gibt es am Ende des Konzertes für die Zuschauer ein kleines Präsent.

Con Brio bittet darum, die Eintrittskarten bis spätestens Freitag, 23. Oktober, bei den Vorverkaufsstellen Buchhandlung Wild in Hückelhoven und Erkelenz, Schreibwaren Hansen/Lengersdorf in Hückelhoven zu kaufen. Alternativ können Tickets unter 02435 2840 oder per Mail an info@conbrio-hueckelhoven.de reserviert werden. Für Restkarten wird eine Abendkasse eingerichtet.

