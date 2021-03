Kostenpflichtiger Inhalt: Veranstaltungsreihe in Hückelhoven : Veranstalter zeigen Klavier-Konzerte online

Claire Huangci bei ihrem Auftritt in der leeren Aula in Hückelhoven. Foto: „con brio“ Freunde der Kammermusik e.V. Hückelhoven Foto: „con brio“ Freunde der Kammermusik e.V. Hückelhoven

Hückelhoven Im kommenden November sollen die ausgefallenen Auftritte an den jeweiligen Standorten in der Region nachgeholt werden. Auch in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven.