Villa Regenbogen „So ein schöner Tag“ für das neue Familienzentrum in Hilfarth

„So ein schöner Tag.“ Dabei lagen sie auf dem Rücken, schauten himmelwärts und reckten die Arme nach der Melodie des „Fliegerlieds“ hinauf. Allerdings war der Himmel nicht zu sehen, die Decke zum Obergeschoss der „Villa Regenbogen“ war und bleibt dazwischen – dennoch sangen knapp 30 Kinder der Kindertagesstätte an der Tannenstraße in Hilfarth von dem „schönen Tag“, an dem nun Kita-Leiterin Astrid Meuser das Gütesiegel Familienzentrum aus der Hand des Beigeordneten der Stadt Hückelhoven, Thorsten de Haas, entgegennehmen konnte. De Haas vertrat Bürgermeister Bernd Jansen als Dezernent für Jugend und Schule, Karsten Münter als stellvertretender Bürgermeister für den Stadtrat.