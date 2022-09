Lernen in der Hilfarther Einrichtung : Wie Kita-Kinder mit dem Gemüsebeet lernen

Die Kinder in der Kita in Hilfarth lernen, woher das Gemüse kommt. Foto: Marvin Wibbeke

Hilfarth Die Villa Regenbogen in Hilfarth ist seit diesem Jahr eine Acker-Kita. Es geht um gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit.

Begeistert tummeln sich die neun Jungen und Mädchen um die Steine, auf denen das Gemüse ausgelegt ist. Birgit Bonk geht in die Hocke, um mit den Kindern auf Augenhöhe zu sein. „Was für Gemüse seht ihr denn hier?“, fragt sie. Und schon sprechen und rufen die Kleinen wild durcheinander. Ein Chinakohl liegt auf dem Stein, ebenso Spinat. In Ruhe erklärt Birgit Bonk, was noch alles da ist und wie die einzelnen Pflanzen nun in die Erde kommen. Wie ein Junge richtig hervor prescht, muss zunächst ein Loch gebuddelt werden, dann kommt etwas Wasser hinein und erst dann wird die Pflanze eingesetzt. Auch erklärt sie, wie die Samen gesät werden.

Unter den aufmerksamen Augen von Bürgermeister Bernd Jansen, dem Fachberater der städtischen Kitas, Peter Wiese, dem SPD-Stadtverordneten Heinz Meißner und Vertretern von Sponsoren wird das Außengelände der Kindertageseinrichtung Villa Regenbogen in Hilfarth zum Gemüseacker. Im Mai war bereits eine erste Pflanzung durchgeführt worden, damals standen Zucchini, Kürbisse und Tomaten auf dem Plan. Da konnte in den vergangenen Wochen auch schon fleißig geerntet werden. Nun also folgt die zweite Pflanzung.

Seit Anfang 2022 ist die Hückelhovener Kita eine „Acker-Kita“. Doch was bedeutet das? Acker-Kitas sind Teil des Projekts Ackerracker, das von der Acker e.V. gegründet wurde. Im Rahmen dieses Bildungsprogramms bauen Kita-Kinder zwischen drei und sechs Jahren viele verschiedene Gemüsesorten auf dem Kita-Gelände oder an einem nahe gelegenen Lernort an. „Die Kinder erfahren spielerisch, wo unsere Lebensmittel herkommen, wieviel Arbeit darin steckt und wie gut selbst angebautes Gemüse schmeckt“, sagt Astrid Meuser, Leiterin der Villa Regenbogen. Dass täglich frisch in der Kita gekocht wird, sei Teil des Konzeptes der Einrichtung. Das hebt auch Bürgermeister Jansen in seiner kurzen Ansprache hervor. „Das ist ein richtig tolles Projekt“, sagt der Stadtchef. Es sei zugleich wichtig, dass die Kinder lernen, dass Erbsen und Möhren nicht aus der Dose oder dem Glas kommen.

Doch das Projekt bietet noch weitere Vorteile, wie Astrid Meuser weiter betont. „Die Integration eines Ackers in das pädagogische Konzept einer Kita platziert dort dauerhaft die Themen gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit“, sagt sie. Und: Die Kinder bringen das Wissen schließlich auch in die Familien. Das Acker-Projekt ist weit mehr als nur das Bestellen des kleinen Feldes. So gibt es eine Online-Plattform, auf der jede Menge Informationsmaterial rund um die ganzen Themen und Gemüsesorten zu finden ist. Auch Rezepte, was alles aus den geernteten Lebensmitteln gezaubert werden kann, sind dort eingestellt. Aber natürlich auch Lehrmaterialien, die kindgerecht und locker aufbereitet sind. Denn die Theorie, die spielerisch erlernt wird, gehört genauso dazu wie das Pflegen und das Ernten.

Das Team der Kindertagesstätte, das von dem Konzept restlos begeistert war, als es sich vor zwei Jahren erstmals damit beschäftigte, muss die anfallenden Aufgaben nicht alleine bewältigen. Zum einen gibt es natürlich stets Unterstützung von den Mitarbeitern der Acker e.V.. Anfangs mehr, im Laufe der Zeit immer weniger – mit dem Ziel, dass die Kitas und Schulen irgendwann komplett eigenständig ackern können. Aber auch einige Eltern werden mit in das Projekt einbezogen, die dann als sogenannte Ackerbuddys mit anpacken. Einigen der Kinder, das ist an diesem Vormittag zu sehen, verleiht die Anwesenheit der Mutter etwas Mut und Sicherheit.