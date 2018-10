Hückelhoven Kirmes: Tradition und Modern noch bis Dienstag

HÜCKELHOVEN Noch bis Dienstag können die Besucher der Herbstkirmes in Hückelhoven einen Mix aus Tradition und Moderne erleben. Und zum Schluss wird am Dienstag auch das Höhenfeuerwerk nicht fehlen.

Bei der großen Hückelhovener Herbstkirmes rund um Rathaus und Gymnasium wird Rummel-Gästen ein abwechslungsreiches Spektakel aus hochmodernen, aufwändig betriebenen Fahrgeschäften und beliebten Kirmes-Klassikern geboten, die Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken. Erinnerungen an Kettenkarussell, Flugzeuge, klebrig-süße Zuckerwatte, Popcorn, Paradiesäpfel und den Duft von gebrannten Mandeln, wie sie der Hückelhovener Schausteller Frank Koken in seiner „Süßen Stadt“ verkauft. Aber auch hochmodernes Fahrvergnügen lockt noch bis Dienstag das Publikum in die ehemalige Zechenstadt.