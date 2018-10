Hückelhoven: Kindertheater zum Weihnachtsmarkt

Hückelhoven Das Kulturamt der Stadt Hückelhoven macht mit „Rosa Luise“ ein tolles Angebot für Kinder.

Ein turbulenter Weihnachtskrimi mit Menschen, Tischfiguren und Handpuppen und drei kleine Schweinchen: Wenn in Hückelhoven der Weihnachtsmarkt in die Innenstadt lockt, dürfen sich ganz besonders die Kinder freuen: Das Kulturamt der Stadt Hückelhoven hat für vier Kindertheateraufführungen gesorgt.

„Rosa Luise und die verschwundenen Weihnachtspäckchen“ am Samstag, 1. Dezember, 14.30 und 16 Uhr, und „Drei Schweinchen und der Weihnachtswolf“ am Sonntag, 2. Dezember, 14.30 und 16 Uhr, jeweils in der Aula des Gymnasiums – das sind die Stücke, die das Seifenblasen-Figurentheater aus Meerbusch in Hückelhoven präsentiert.