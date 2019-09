Mehr als 15 Vereine und Institutionen beteiligt : Großes Fest für Kinder und deren Rechte

Hückelhoven Am Sonntag, 22. September, feiert Hückelhoven anlässlich des Weltkindertages das fünfte Kinderfest auf der Millicher Halde.

Sonntag ist das fünfte Kinderfest auf der Millicher Halde. Anlass ist der Weltkindertag zwei Tage zuvor. Das Motto des Kindertages in Hückelhoven am 22. September lautet „Wir Kinder haben Recht“, da das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland darunter dazu aufrufen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Deutschland zu schaffen. Von 12 bis 17 Uhr wird auf der Millicher Halde groß gefeiert.