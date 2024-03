Infoveranstaltung in Hückelhoven Wie können Kinder vor sexualisierter Gewalt geschützt werden?

Caroline Forschelen, Leiterin des Jugendamtes, zeigte sich sehr erfreut über die rege Teilnahme an der Veranstaltung. Sie ist überzeugt, dass dies ein guter Weg ist, Information und Austausch für Vereine zum Thema „Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ zu ermöglichen. Auch mit Blick auf die ehrenamtliche Organisation in den Vereinen will das Jugendamt an dieser Stelle wirksam unterstützen.