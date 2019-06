Für Hückelhovener Kinder und Jugendliche : Gechillt abhängen im „Chill out“

Spaß mit den Kindern im „Chill out“: Jacqueline Küppers (3.v.l.), Juliane Schmitt (r.) sowie Tatjana Neumann (4.v.l.) von der Stadt Hückelhoven “. Foto: Renate Resch

Hückelhoven Direkt am Bürgerhaus in Baal gelegen ist der Kinder- und Jugendtreff „Chill out“. In entspannter Atmosphäre verbringen die zehn- bis 18-jährigen Kinder und Jugendlichen ihre Freizeit gemeinsam. Das zwanglose Konzept funktioniert.

Auf dem Tisch stehen Getränke und frisch gebackene Brownies. Nebenan testen die Jungs ihr Können beim Billardspiel, während auch der direkt benachbarte Spielplatz bei bestem Wetter zum gemütlichen Abhängen einlädt. Wie gut, dass nur wenige Schritte entfernt eine Eisdiele gerade offen hat, so dass ein leckeres Eis den Tag rundum prima macht.

Die Szenerie beobachten Jacqueline Küppers, die den Kinder- und Jugendtreff „Chill out“ in Baal am Pastor-Bauer-Platz leitet, Juliane Schmitt, die verantwortlich die Betreuung der jungen Gäste gestaltet, und Tatjana Neumann, die bei der Stadt Hückelhoven im Jugendamt arbeitet. Die drei Frauen haben sich getroffen, um die neue Gestaltung des großzügigen Raums, der an das Bürgerhaus angrenzt, in Augenschein zu nehmen. „Die Küchenzeile ist renoviert und die Front mit Kreidefarben gestrichen, sodass die Kinder und Jugendlichen mit Kreide immer wieder für eine andere Gestaltung sorgen können. Dazu haben wir einen Herd, sodass nun Backen und Kochen möglich ist, außerdem haben wir einen Kühlschrank und Materialschränke bekommen, die für die Arbeit hier hilfreich sind“, zählt Jacqueline Küppers auf. Wie Tatjana Neumann sagt, „hat die Stadt Hückelhoven rund 2000 Euro investiert“. Dass dies wichtig war, sieht die Jugendamtsmitarbeiterin auf einen Blick. „Das gemeinsame Essen ist wichtig. So bekommt der Treff etwas Familiäres hin, das für die jungen Besucher, wenn sie aus der Schule kommen, entscheidend ist.“ Klar: Einrichtungen wie das Chill out haben an Bedeutung gewonnen. Sie sind zu den Zeiten geöffnet, wo der Offene Ganztag in den Schulen längst geschlossen ist. Nicht alle Eltern sind nachmittags schon zurück von der Arbeitsstelle, sodass Angebote wie im Chill out ein Segen für viele Familien sind, weil die Kinder und Jugendlichen dort sinnvoll beschäftigt sind.

INFO Immer mittwochs für Besucher geöffnet Der Besuch des Chill out ist k ostenlos – wie auch die dortigen Angebote. Der Kinder- und Jugendtreff Chill out ist immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Zu finden ist der Treff am Pastor-Bauer-Platz in Baal. Der Eingang befindet sich rechts am Gebäude des Bürgerhauses. Getragen wird der Treff von der Hückelhovener Pfarrei St. Lambertus, finanzie ll unterstützt wird die Arbeit des Teams von der Stadt Hückelhoven.

Juliane Schmitt ist die Mitarbeiterin, die am Programm der Einrichtung „strickt“. Der zwanglose Charakter steht hier im Vordergrund. Darum gibt es auch keinen festgezurrten Plan. Sie will sich die Freiheit lassen, auf die Wünsche der jungen Besucherinnen und Besucher schnell zu reagieren. Zu Muttertag beispielsweise gab es eine Bastelaktion, bei der Geschenke aus Fimo gestaltet wurden. Das alles, so betont Juliane Schmitt, funktioniere auch hervorragend. Damit einher geht, dass die Kinder und Jugendlichen ins Chill out kommen können, wie sie möchten – es ist eben ein offener Treff, der bewusst so auch bestehen bleiben soll.