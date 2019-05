Vorverkauf gestartet : Gospelkonzert mit 70 Sängern nach Workshop

Hückelhoven Hückelhoven singt Gospel. Drei namhafte Gospeldozenten studieren mit 70 Sängern ein Konzert ein.

Unter dem Titel „Hückelhoven singt“ treffen sich vom 10. bis 12. Mai mehr als 70 Gospel begeisterte Sänger, um mit drei namhaften Vertretern der deutschen Gospelszene zu proben. Es ist der Stadt Hückelhoven gelungen, für diesen Workshop drei ausgewiesene Gospeldozenten zu gewinnen, kündigt diese an. Die Ergebnisse der Proben werden am Sonntag, 12. Mai, präsentiert.

Angelika Rehaag aus Krefeld ist seit 1993 Chorleiterin von Gospel­chören in Krefeld, Düssel­dorf, Bonn, Meerbusch und Köln. Sie gründete 1997 das „Krefelder Gospel Musik Festival“, dessen Leiterin sie ist, sowie 1999 die „gospel academy krefeld“. Als Workshop- und Seminarleiterin ist sie im In- und benachbarten Ausland unterwegs. Wolfgang Zerbin absolvierte sein Musikstudium an der Wiesbadener Musik-Akademie. Heute ist der Popularmusiker tätig als Produzent, Arrangeur, Komponist, Pianist und Keyboarder. Er hat an einer Vielzahl unterschiedlicher CD-Produktionen mitgewirkt. Aufträge für Show- und Werbe-Musik komplettieren seine Arbeit. Hubert Minkenberg ist Pianist, Saxophonist, Chorleiter und Sänger und war 1982 und 2011 Preisträger des WDR. Jahrelange Tourneetätigkeiten wie mit Eros Ramazotti sind Bestandteil seines Lebenslaufes. Minkenberg gründete und leitete zahlreiche Chöre wie den Jazzchor der Universi­­tät Köln, die Chöre „ConVoice” oder „jazzappeal“. Er arbeitete als Komponist für Film und Fernsehen. 1998 wurde er auf eine Professur für Musik und Neue Medien in Düsseldorf berufen. Der Workshop mit den drei Dozenten wird von einer Band aus bekannten Profimusikern begleitet.