Jeck en de City in Hückelhoven Bunte Karnevalsparty am Alten Schacht

Hückelhoven · Kölsche Bands und rund 5000 Jecken haben am Samstag in Hückelhoven gezeigt, dass sich Karneval und gutes Wetter nicht ausschließen. Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest. So kam das Festival bei den Besuchern an.

14.05.2023, 15:16 Uhr

Von Anna-Lena Vondahlen

Normalerweise gehören die winterlich kühlen und nassen Temperaturen, die Thermo-Unterwäsche und die Handschuhe zum Straßenkarneval mit dazu, wie der Hoppeditz zum Dreigestirn. Doch wenn Räuber-Frontmann Sven West bei sommerlichen 21 Grad einen seiner Karnevalsklassiker anstimmt und eine bunte und jecke Menge voller Inbrunst singt: „Denn wenn et Trömmelche jeht", dann bedeutet das nichts anderes, als dass die jecken Karnevalisten auch im Frühling zum Feiern parat stehen. Am Samstag hieß es am Alten Schacht in der Zechenstadt nämlich: „Hückelhoven Alaaf."