Juniorwahl an der Peter-Jordan-Schule : Schüler stellen Wahl praxisnah nach

Hückelhoven Wie eine echte Wahl abläuft, lernten passend zur Bundestagswahl die Schülerinnen und Schüler der Peter-Jordan-Schule in Hückelhoven. Sie machten mit bei der Juniorwahl.

Aufgeregt zeigten Schüler der Klasse 7 dem Wahlvorstand der Peter-Jordan-Schule ihre Wahlbenachrichtigung. Nur wer diese vorzeigen konnte, durfte den Stimmzettel in den Händen halten. Stolz machten die Jungwähler ihr Kreuz in der Wahlkabine und warfen ihren Stimmzettel in die Wahlurne. Ganz im Sinne der bundesweiten Juniorwahl stellte der Wahlvorstand – bestehend aus Schülern und dem Schulsozialarbeiter Christian Fehr – den Wahlvorgang zur Bundestagswahl nach. Schüler der Klassen 7 bis 10 waren eingeladen, zu wählen. Ziel war es, den Schülern die Bedeutung einer Wahl praxisnah aufzuzeigen. Daher wurde das Thema „Demokratie in Deutschland“ in Oberstufenklassen behandelt. Es wurden Parteiprogramme zu den Themen „Jugend und Bildung“, „Klima“ und „Familie“ in einfacher Sprache zusammengefasst, präsentiert und verglichen. Steckbriefe der Wahlkreisabgeordneten wurden erstellt und Für- und Gegen- Argumente „Wählen zu gehen“ ausgetauscht.