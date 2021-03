Hückelhovener Jugendteams spielen wieder Fußball : Zurück auf dem Platz

Seit einer Woche sind einige Jugendmannschaften des SV Brachelen wieder im Training. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Seit einer Woche dürfen die Jugendmannschaften wieder Fußball spielen. Die Freude darüber ist bei allen riesig. Warum bei Ay-Yildizspor Hückelhoven der Ball erstmal nicht zum Einsatz kommt.

Das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn sie verschwitzt und abgekämpft einem Fußball hinterherjagen, das haben zahlreiche Jugendtrainer und Betreuer in den vergangenen Wochen und Monaten nicht sehen können. In Nordrhein-Westfalen sind diese Zeiten seit der vergangenen Woche vorbei. Gemäß der Corona-Schutzverordnung des 8. März dürfen Kinder bis 14 Jahre wieder in Gruppen von bis zu 20 Personen Sport treiben – eine Teilrückkehr in den Trainingsbetrieb für die Fußballvereine.

Die Nachricht der Landesregierung sorgte bei allen Beteiligten für Freude. Bei den Kindern, die nun endlich wieder ihrem Hobby nachgehen können, gleichermaßen wie bei den Eltern und Vereinsverantwortlichen. Ein Spiel im TV ohne die Fans auf den Tribünen kann eben doch nicht den Hunger nach Fußball stillen und ist nicht vergleichbar mit dem Gefühl, selbst wieder die Schuhe zu schnüren, das Trikot überzustreifen und den Platz zu betreten.

Info Landessportbund begrüßt Lockerungen „Wir haben schon länger ein Stufenmodell für den Wiedereinstieg in den Vereinssport gefordert, das jetzt berücksichtigt wurde. Besonders wichtig ist, dass Kinder endlich wieder mehr Bewegungsmöglichkeiten erhalten, auch in Gruppen“ sagte LSB-Präsident Stefan Klett.

„So viele Zusagen in so kurzer Zeit hatten wir, glaube ich, noch nie“, betont Holger Wittkamp, der Jugendleiter des SV Brachelen. Das sei ein klares Indiz dafür, wie sehr den Kindern der Sport in der trainingsfreien Zeit gefehlt habe. „Die F-Junioren waren sofort Feuer und Flamme“, sagt Wittkamp. So schnell gehe die Begeisterung für das runde Leder dann doch nicht verloren. „Wichtig“, sagt er, „ist der Spaß an der Bewegung, am Sport. Und das wollen wir eben über den Fußball vermitteln.“

Während sich die Kinder innerhalb einer regulären Saison mehrfach in der Woche sehen und gemeinsam trainieren, haben sie sich nun teils mehrere Wochen gar nicht zu Gesicht bekommen. Das sei auch für die Jugendtrainer keine einfache Situation gewesen. „Je jünger die Kinder sind, desto mehr sind die Trainer auch Bezugs- und Vertrauenspersonen“, sagt Wittkamp. Sie seien während der Zeit sehr kreativ gewesen und haben den Kontakt gehalten, etwa mit kleinen Weihnachtspräsenten. Die Jugendlichen ab 15 Jahren müssen sich derzeit noch gedulden. „Da schielen wir auf den 22. März“, sagt Wittkamp.

Während der SV Brachelen also bereits wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen ist, mussten sich die Nachwuchskicker von Ay-Yildizspor Hückelhoven in der vergangenen Woche noch gedulden. „Wir haben in der Woche bewusst auf das Training verzichtet, berichtet Resul Karakus, der Jugendleiter des Vereins. Der Grund: das schlechte Wetter. Da wollten die Verantwortlichen kein Risiko eingehen und die Kinder einem Erkältungsrisiko aussetzen nach der langen Zeit ohne Training in der Gruppe.

Individuell haben die Junioren allerdings schon trainiert, sie sollten nach einem Plan Laufeinheiten absolvieren. Da das erfahrungsgemäß eher weniger Spaß macht als Fußball zu spielen, war die Reaktion auf die neue Corona-Schutzverordnung keine große Überraschung. „Alle waren sofort begeistert, als sie erfahren haben, dass es bald wieder losgeht“, sagt Karakus. Der Jugendleiter muss trotzdem etwas die Euphoriebremse treten. „Bei aller Vorfreude, der Ball wird erstmal liegen bleiben“, sagt er. Nach der langen Pause sei das Verletzungsrisiko einfach zu hoch, wenn direkt wieder Vollgas gegeben wird. Daher starten die Nachwuchskicker von Ay-Yildizspor mit Krafttraining. Erst mit der Zeit kommen dann Koordinationsübungen, Dribbling und Torschuss hinzu. „Wir werden langsam starten“, versichert Karakus.