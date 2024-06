“Jeck en de City“ in Hückelhoven Neun Stunden Karneval, Konfetti und Party

INFO

Die begeisterten Karneval-Fans dürfen aufatmen. Denn auch im kommenden Jahr müssen die Fans nicht bis auf die neue Karnevalssession warten und können Karneval bereits wieder mit vielen Highlights im Sommer feiern. So veranstaltet die Kulturgarten GmbH Jeck en de City in der dritten Edition am Alten Schacht in Hückelhoven. Am Samstag, 31. Mai 2025, geht die größte Karnevalsparty der Region in die nächste Runde.