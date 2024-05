Hückelhovener rettete Senioren aus Flammen „Hirn ausschalten und die Leute retten“

„Ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr groß nachgedacht, sondern bin einfach raus – auf Socken – und wollte so schnell wie möglich für Hilfe sorgen.“ Jan Piosik, 23 Jahre alt, beruflich als Erzieher tätig, wird den Abend des 16. September 2022 wohl nie wieder vergessen. Was Piosek an diesem Abend geleistet hat – dafür wurde er von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in Düsseldorf mit der Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Piosik rettete zwei Senioren aus einem brennenden Haus.