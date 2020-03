Neue Leiterin : Frischer Wind im Lambertus-Jugendheim

Hückelhoven Jacqueline Küppers hat die Leitung der katholischen Einrichtung in Hückelhoven übernommen.

Was ihre Vorgängerin Melanie Kohnen nach insgesamt 17-jähriger Tätigkeit hinterlassen hat, möchte die junge Frau jedoch keineswegs schmälern. Kohnen, die ihren Vollzeitjob in eine Teilzeitstelle eintauschen wollte, bringt sich nun in einem Aachener Frauencafé-Projekt ein. Jacqueline Küppers sorgt nun für frischen Wind im Hückelhovener Jugendheim, indem sie sich nach der Schule um die Mädchen und Jungen kümmert. Die gelernte Erzieherin, die fünf Jahre in der Einrichtung des Caritas-Heimverbunds in Dalheim-Rödgen gearbeitet hat, studierte parallel zum Job berufsbegleitend Sozialmanagement in Köln. Ihr Ziel: eine Führungsposition einnehmen zu können.

Wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus darf Jacqueline Küppers schon seit Wochen keine jungen Gäste empfangen. Ein Zustand, der sie und auch die Kinder und Jugendlichen nicht glücklich macht. Ihr fehlen die zahlreichen Aktivitäten. Breakdance findet im Keller statt, in der großen Jugendheim-Küche wird normalerweise zusammen gekocht und gebacken. „Gemeinsam laut, aktiv und bunt“ – so hat sie das abwechslungsreiche Programm überschrieben, das immer kostenlos ist. Dabei nutzt sie den Migrationshintergrund der jungen Besucher, deren Kenntnisse der türkischen oder arabischen Küche sie häufig in das Zubereiten schmackhafter Mahlzeiten einbezieht. Zusammen blättern sie in den Kochbüchern, bereiten das Essen zu, decken den Tisch. „Kochen ist zu einem wesentlichen Bestandteil der Jugendarbeit in St. Lambertus geworden“, sagt Jacqueline Küppers. Auch der Umgang mit den bei jungen Menschen so beliebten sozialen Netzwerken, der Hinweis auf die Gefahren, die diese Kommunikationsplattformen bergen, ist ihr wichtig. „Pimp your profile“ hieß das Projekt, in dem wichtige Sicherheitseinstellungen thematisiert wurden und bei dem sich die interessierten Teilnehmer in einem geschützten Raum fotografierten. Sven Mispelbaum, Hobbyfotograf aus Wassenberg, verrät im neuen Fotoprojekt technische Tricks. Zusammen singen, leckere Muffins backen und ein Graffiti-Projekt an einem Gebäude in der ehemaligen Zechenstadt sind für die Zukunft geplant, außerdem ein Wochenendausflug in die Eifel.