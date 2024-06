„Jack in the Green“ im Ratheimer Haus Hall Glück für Natur und Musikfreunde

Nicht nur „Jack“ war am späteren Sonntagnachmittag „in the Green“, sondern vier gut aufgelegte Musiker und rund 180 Zuhörer als zeitweise Beteiligte am Konzert mit irischer Musik in dem in Ratheim idyllisch und grün gelegenen Haus Hall, das Eigentümer Max Spies von Büllesheim regelmäßig dem Verein für Kammermusik, Con Brio, aus Hückelhoven zur Verfügung stellt. „Jack in the Green“ aus dem westlichen Münsterland brachte zum zweiten Mal nach 2017 sein Hückelhovener Publikum zu regelrecht frenetischem Beifall, der vor allem auch der virtuosen Flötistin Dorothee Sternecker galt.