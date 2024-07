Interkultureller Frauentreff Hückelhoven Freundschaft geht durch den Magen

Catarina Rodriguez-Martinez hat ihre große Paella-Pfanne für 20 Personen mitgebracht. Sie kommt nur noch selten zum Einsatz, seit ihr Ehemann vor sechs Jahren verstarb. Die 67-Jährige lebt allein, sagte sofort zu, als Quartiersmanagerin Silke Hilbrich neulich bei ihr an der Mokwastraße an der Haustür klingelte und die Spanierin zum interkulturellen Frauentreff einlud. „Ich bin wirklich froh darüber, dass es das jetzt gibt", sagt die Witwe, die wie ihre Nachbarin Alexia Rodriguez-Vicente (54) eine bunte Schürze aus ihrem Heimatland trägt. „Zamora", sagt die Mutter einer Teenager-Tochter. „Zamora, von dort komme ich. Können Sie das in dem Bericht auch unterbringen?" Wie ihre Nachbarin findet auch Alexia Rodriguez-Vicente, die als Dozentin für Spanisch an der Volkshochschule unterrichtet, das neuartige Angebot im Begegnungszentrum am Friedrichplatz richtig gut.